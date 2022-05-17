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Fri frakt från 450 SEK
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Utgått
för benen
Effektivt epileringssystem gör din hud len och utan stubb i flera veckor
2 hastighetsinställningar för att ta bort tunnare och tjockare hårstrån för en mer anpassad hårborttagningsbehandling.
Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!
4.4
av 5
474
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Teknophope
17/05/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Great little epilator
My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea
Fördelar
Quick,good results
Nackdelar
Slightly painful
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Fari83
19/07/2021
United Kingdom
Amazing epilator
So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends
Fördelar
Long cord, easy to use & clean
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
HappyWendy
30/06/2020
United Kingdom
Amazing epilator
Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!
Fördelar
I use almost everywhere
Nackdelar
Not suitable for bikini line
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator