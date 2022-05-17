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  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
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  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt

Utgått

Satinelle EssentialKompakt epilator med sladd

BRE225/00

4.4
| (474) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Epilering på ett enkelt sätt
Få len hy i flera veckor med Philips Satinelle. Tar varsamt bort de allra kortaste hårstråna (0,5 mm) från roten. Det ergonomiska handtaget gör epileringen enkel, och det tvättbara huvudet ger bästa möjliga hygien.
Visa alla fördelar

Len hy i flera veckor

Epilering på ett enkelt sätt

  • för benen

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Effektivt epileringssystem gör din hud len och utan stubb i flera veckor

2 hastighetsinställningar för att få tag i tunnare och tjockare hårstrån

2 hastighetsinställningar för att få tag i tunnare och tjockare hårstrån

2 hastighetsinställningar för att ta bort tunnare och tjockare hårstrån för en mer anpassad hårborttagningsbehandling.

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

474

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

17/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great little epilator

My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea

Fördelar

Quick,good results

Nackdelar

Slightly painful

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

19/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends

Fördelar

Long cord, easy to use & clean

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!

Fördelar

I use almost everywhere

Nackdelar

Not suitable for bikini line

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

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