      Epilator Series 2000 Epilator med sladd

      BRE237/00

      Skonsam hårborttagning

      Utforska långvarig hårborttagning som är snäll mot huden och få len hud i upp till 28 dagar. Vi förstår att epilering kan vara läskigt, men det gör mindre ont vid regelbunden användning!*

      Snäll mot dig och huden

      • För kroppen och känsliga områden
      • +2 tillbehör
      • Epilera och raka
      Upp till fyra veckors lenhet

      Njut av den lena hudkänslan som bara fortsätter och fortsätter. Epilatorn gör att du slipper hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.

      Enkel epilering

      Få en enkel och superlätt hårborttagning hemma med den här söta epilatorn. Den fångar upp lika korta hårstrån som vax gör, utan att du behöver krångla med salongsbesök eller kladd med vax.

      Hållbar lenhet

      Ett engångsköp med pappersbaserad förpackning, inga batterier och ett handtag som är tillverkat av 50 % återvunna material – den här epilatorn strävar efter att ha minimal miljöpåverkan.

      Vänj dig vid epileringen med hjälp av massagekåpan

      Massagekåpan är perfekt för nybörjare som håller på att vänja sig vid epilering och har utformats för att lindra obehag vid epilering.

      Epilera när du vill och var du vill

      Vår epilator är stor som en handflata och har ett halkfritt grepp som gör den lika lätt att använda som den är snygg att se på. Oavsett om det är för förvaring eller resor.

      Gör uppfräschningar under armarna med rakapparaten

      Fräscha upp valfri kroppsdel med rakhuvudet. Gör det på ditt sätt.

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Rengöringsborste
        Ja
        Massagekåpa
        Ja
        Rakhuvud med kam
        Ja

      • Design

        Handtag
        Gummihandtag

      • Funktioner

        En hastighetsinställning
        Ja

      • Service

        2 års garanti
        Ja

      • Lättanvänd

        Tvättbart epileringshuvud
        Ja

      • Prestanda

        Epileringssystem
        Effektivt epileringssystem

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Massagekåpa
      • Rakhuvud med kam
      • Rengöringsborste

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      Hitta en reservdel eller ett tillbehör

