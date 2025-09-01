Andra objekt i rutan
- Massagekåpa
- Rakhuvud med kam
- Bikinitrimmerhuvud med kam
- Fodral
- Rengöringsborste
BRE257/00
Skonsam och smidig
Utforska långvarig hårborttagning som är snäll mot huden och få len hud i upp till 28 dagar. Vi förstår att epilering kan vara läskigt, men det gör mindre ont vid regelbunden användning!*Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Epilator med sladd
Njut av den lena hudkänslan som bara fortsätter och fortsätter. Epilatorn gör att du slipper hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.
Få en enkel och superlätt hårborttagning hemma med den här söta epilatorn. Den fångar upp lika korta hårstrån som vax gör, utan att du behöver krångla med salongsbesök eller kladd med vax.
Ett engångsköp med pappersbaserad förpackning, inga batterier och ett handtag som är tillverkat av 50 % återvunna material – den här epilatorn strävar efter att ha minimal miljöpåverkan.
Massagekåpan är perfekt för nybörjare som håller på att vänja sig vid epilering och har utformats för att lindra obehag vid epilering.
LED-lampan finns där för att hjälpa dig att se även de allra finaste hårstråna och förhindra att du missar dem!
Anpassa epileringen med de två hastighetsinställningarna för mer kontroll över hårborttagningens hastighet och intensitet. Få det gjort på så lite som tio minuter på båda underbenen.
Len hud börjar här. Förtrimma längre hårstrån med kammen för bättre hudkomfort. Epilera de önskade områdena och klicka fast massagekåpan för en skonsammare epileringskänsla. Använd rakhuvudet för uppfräschningar, och när du är på språng kan du lägga epilatorn i påsen.
Vår epilator är stor som en handflata och har ett halkfritt grepp som gör den lika lätt att använda som den är snygg att se på. Oavsett om det är för förvaring eller resor.
Säg hej till len hud och bra självförtroende med vårt bikinitrimmerhuvud, utformat för dina mest intima områden!
Fräscha upp valfri kroppsdel med rakhuvudet. Gör det på ditt sätt.
Tillbehör
Design
Funktioner
Service
Lättanvänd
Prestanda
