ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering
  • Effektiv och snabb epilering

Utgått

Satinelle AdvancedEpilator för våt- och torrepilering

BRE605/00

3.9
| (635) Recensioner

1 utmärkelse

Effektiv och snabb epilering
Philips Satinelle Advanced epilator är framtagen för att ge en extra snabb och effektiv behandling. De keramiska plattorna fångar även de finaste hårstrån och tar bort håret från roten, både i ansiktet och på kroppen. Du kan använda epilatorn även i duschen, tack vare det ergonomiska handtaget får du perfekt grepp. Det breda epileringshuvudet täcker större behandlingsytor per drag och ger en snabb och skonsam hårborttagning. Satinelle Advanced epilering ger dig effektiv hårborttagning från roten med upp till 4 veckor med hårfri hud.
Visa alla fördelar

Fångar upp även fina hårstrån

Effektiv och snabb epilering

  • För benen och kroppen

  • Keramiska skivor greppar fina hårstrån

  • Går att använda i duschen

  • Sladdlös och uppladdningsbar

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är gjort av en strukturerad, keramisk yta som försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med snabbare skivrotation än någonsin (2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud

Huvudet på våra Satinelle Advanced epilatorer är extra brett, så att du täcker så stor yta som möjligt med ett enda drag. Du slipper behandla samma yta om och om igen eftersom epilatorn fångar alla hårstrån i ett enda drag.

Ergonomiskt designad epilator för både våt- och torrepilering

Epilatorns s-formade handtag är ergonomiskt utformat för ett bekvämt grepp. Designen gör epilatorn enkel att manövrera och hålla i när du epilerar svåråtkomliga delar på kroppen.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612378

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

635

Recensioner

30/05/2018

Sverige

Sverige

Supernöjd

Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

12/05/2018

Sverige

Sverige

Bäst helt enkelt!

Älskar denna! Jag rakar mig konstant då jag idrottarn mycket! Slipper röda prickar, min hud torkar inte ut och den är as enkel att använda!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

25/04/2018

Sverige

Sverige

Otroligt nöjd!

Det är är min första epilator och jag är så nöjd med den. Snabbt och smidigt tar den bort håren. Har använt den på benen och under armarna och den gör verkligen det den ska. Rekomenderas varmt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.