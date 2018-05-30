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Utgått
BRE605/00
För benen och kroppen
Keramiska skivor greppar fina hårstrån
Går att använda i duschen
Sladdlös och uppladdningsbar
Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är gjort av en strukturerad, keramisk yta som försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med snabbare skivrotation än någonsin (2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.
Huvudet på våra Satinelle Advanced epilatorer är extra brett, så att du täcker så stor yta som möjligt med ett enda drag. Du slipper behandla samma yta om och om igen eftersom epilatorn fångar alla hårstrån i ett enda drag.
Epilatorns s-formade handtag är ergonomiskt utformat för ett bekvämt grepp. Designen gör epilatorn enkel att manövrera och hålla i när du epilerar svåråtkomliga delar på kroppen.
Utmärkelser
3.9
av 5
635
Recensioner
NG87
30/05/2018
Sverige
Supernöjd
Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Annicalindström
12/05/2018
Sverige
Bäst helt enkelt!
Älskar denna! Jag rakar mig konstant då jag idrottarn mycket! Slipper röda prickar, min hud torkar inte ut och den är as enkel att använda!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
tittihedinkvick
25/04/2018
Sverige
Otroligt nöjd!
Det är är min första epilator och jag är så nöjd med den. Snabbt och smidigt tar den bort håren. Har använt den på benen och under armarna och den gör verkligen det den ska. Rekomenderas varmt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering