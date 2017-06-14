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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Plockar även korta, fina hårstrån
Marknadens bredaste epilatorhuvud,42mm
Sladdlös, använd även i duschen
3 extra tillbehör
Det ergonomiska handtaget är lätt att hålla i och styra för maximal kontroll och optimal räckvidd på alla delar av kroppen.
Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är tillverkat av ett grovt keramiskt material som fångar upp håret ordentligt. Fina hårstrån kommer inte glida ur greppet.
Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i varje drag för snabbare hårborttagning.
Utmärkelser
4.0
av 5
60
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
LarisaD
14/06/2017
United Kingdom
Does exactly what is says on the tin
[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
haos203
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
mols91
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator