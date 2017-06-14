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  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
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  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
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  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
  • Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>

Utgått

Satinelle AdvancedEffektiv hårborttagning från roten

BRE610/00

4
| (60) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån&lt;br>
Philips Satinelle tar effektivt bort oönskad hårväxt från roten, både i ansiktet och på kroppen. Det extra breda epileringshuvudet har keramiska pincettplattor med mikroräfflor som fångar upp även fina, korta hår (0.5 mm). Tack vare det S-formade handtaget får du ett perfekt grepp, även när du använder epilatorn i duschen. Med Philips Satinelle får du den senaste inom epilering i en lyxig design. Satinelle Advanced BRE610 inkluderar ett tillbehör för skonsam epilering&lt;br>
Visa alla fördelar

Lätt att styra för enkelt, långvarigt resultat

Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån<br>

  • Plockar även korta, fina hårstrån

  • Marknadens bredaste epilatorhuvud,42mm

  • Sladdlös, använd även i duschen

  • 3 extra tillbehör

S-format handtag för enkel hantering på alla kroppsdelar

Det ergonomiska handtaget är lätt att hålla i och styra för maximal kontroll och optimal räckvidd på alla delar av kroppen.

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är tillverkat av ett grovt keramiskt material som fångar upp håret ordentligt. Fina hårstrån kommer inte glida ur greppet.

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i varje drag för snabbare hårborttagning.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612378

Recensioner

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4.0

av 5

60

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what is says on the tin

[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

15/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

15/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

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