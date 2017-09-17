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Utgått
BRI863/00
Hårfri hud i upp till 8 veckor
Undvik stickig utväxt och irriterad hud
Helkroppslösning
Automatisk ljusinställningsfunktion
I Philips Lumea Comfort används en innovativ ljusbaserad teknologi kallad IPL (Intense Pulsed Light), samma teknologi som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anammat den här teknologin för effektiv användning säkert och tryggt hemma. Philips har arbetat tätt tillsammans med hudvårdsexperter för att utveckla Lumea IPL. Philips har genomfört omfattande forskning på IPL-teknologi i över 10 år, med mer än 2 000 kvinnor för att kunna presentera IPL-teknologin för hemmabruk.
Philips Lumea avger lätta ljuspulser mot hårrötterna. Detta leder till att mängden hår som växer på kroppen gradvis minskar. Upprepa behandlingen för att göra din hud vackert hårfri och silkeslent slät.
Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan.
Utmärkelser
3.6
av 5
823
Recensioner
Whagel
17/09/2017
Sverige
En lättanvänd produkt
Efter att ha listat ut hur produkten fungerar efter att ha läst instruktionerna noga kunde produkten användas smidigt! Den kräver inte mycket tid vid användning vilket är ett stort plus. Ett annat plus är den snygga designen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Carolinen
13/09/2017
Sverige
Lättanvänd och snygg design!
Är jättenöjd med produkten! Märker skillnad redan efter ett par veckor, hoppas på bättre resultat när jag använt den ett tag. Enkla instruktioner om hur den ska användas. Har mindre hårväxt nu!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Josefinn93
13/09/2017
Sverige
Lättanvänd och smärtfri
Såå härlig liten produkt. Har endast hunnit använda den 2 gånger då man ska köra varannan vecka men jag kan redan se lite resultat. Håret växer glesare än innan och jag den är helt smärtfri. Superlätt att använda och jag kommer definitivt fortsätta använda den för att se mer resultat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
jämfört med SC1981, SC1982, SC1983 och SC1984