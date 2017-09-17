ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
  • Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!

Utgått

Lumea EssentialIPL - långvarig hårborttagning för hela kroppen

BRI863/00

3.6
| (823) Recensioner

1 utmärkelse

Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!
Philips Lumea IPL Essential är en liten och lättanvänd IPL-lösning för både ansikte och kropp. IPL (Intense Pulsed Light) reducerar hårväxten upp till 75 % redan efter 4 behandlingar. För långvarigt resultat bör behandlingen upprepas var fjärde till var åttonde vecka. Denna modell har en sensor som anpassar ljusintensitetsnivån efter just din hudton, för extra säkerhet.
Visa alla fördelar

Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!

  • Hårfri hud i upp till 8 veckor

  • Undvik stickig utväxt och irriterad hud

  • Helkroppslösning

  • Automatisk ljusinställningsfunktion

Anpassad för säkert hemmabruk

I Philips Lumea Comfort används en innovativ ljusbaserad teknologi kallad IPL (Intense Pulsed Light), samma teknologi som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anammat den här teknologin för effektiv användning säkert och tryggt hemma. Philips har arbetat tätt tillsammans med hudvårdsexperter för att utveckla Lumea IPL. Philips har genomfört omfattande forskning på IPL-teknologi i över 10 år, med mer än 2 000 kvinnor för att kunna presentera IPL-teknologin för hemmabruk.

Len hud varje dag

Philips Lumea avger lätta ljuspulser mot hårrötterna. Detta leder till att mängden hår som växer på kroppen gradvis minskar. Upprepa behandlingen för att göra din hud vackert hårfri och silkeslent slät.

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

823

Recensioner

17/09/2017

Sverige

Sverige

En lättanvänd produkt

Efter att ha listat ut hur produkten fungerar efter att ha läst instruktionerna noga kunde produkten användas smidigt! Den kräver inte mycket tid vid användning vilket är ett stort plus. Ett annat plus är den snygga designen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

13/09/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd och snygg design!

Är jättenöjd med produkten! Märker skillnad redan efter ett par veckor, hoppas på bättre resultat när jag använt den ett tag. Enkla instruktioner om hur den ska användas. Har mindre hårväxt nu!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

13/09/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd och smärtfri

Såå härlig liten produkt. Har endast hunnit använda den 2 gånger då man ska köra varannan vecka men jag kan redan se lite resultat. Håret växer glesare än innan och jag den är helt smärtfri. Superlätt att använda och jag kommer definitivt fortsätta använda den för att se mer resultat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. jämfört med SC1981, SC1982, SC1983 och SC1984