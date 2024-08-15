Jag var skeptisk till en början men också orolig för att de skulle bränna eller göra mycket ont, men jag är förvånad hur snabbt jag fick se resultat. Jag började med att ladda ner appen som har mycket bra information om hur man ska göra och vad man ska tänka på. När man startar den låter det lite som en hårtork men ljudet vänjer man sig vid ganska snabbt. Efter ett patch test kunde jag köra igång. Jag började med benen och körde på nivå 5. Det var svårt att veta var man började och hur man skulle göra för att täcka hela benen men det lärde jag mig ganska snabbt och hittade ett sätt som funkar för mina ben. Det var en helt smärtfri behandling förutom att man kände att man kände att det blev varmt. Jag hade missar några strån när jag rakade mina ben innan behandlingen därför kunde det bränna till ibland när hårstrån var långa och det för att det starka ljuset bränner hårstråna, därför kunde lukta lite bränt, men det var absolut inget som lämnade märken eller gjorde för mycket ont. Första perioden skulle man vänta i 2 veckor mellan behandlingarna, jag fortsatte under tiden att raka mina ben och smörja dem och redan efter första behandlingen kunde jag se att håret växer lite långsammare. Inget märkvärdigt men ändå så behövde jag inte raka mig varannan dag. Efter andra behandlingen började jag se små områden på benen som hade mindre och tunnare hår än andra områden. Jag har även provat på ansiktet men det gav inte lika snabbt resultat. Däremot så har jag bara gjort en behandling. Jag tycker att själva apparaten är lätt att hålla i och använda. Sladden är tillräckligt lång och man behöver inte ha solglasögon eller vara fokuserad på vad man gör. Jag satt och tittade på film medan jag gjorde min behandling.