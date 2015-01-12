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BS4B1927B/00
Maximera skrivbordsutrymmet
Maximera skrivbordsutrymmet och anslut datorklienter till Philips-skärmens SmartErgoBase med klientmonteringsstativet. Med den här enkla och smidiga lösningen kan du skapa en allt-i-ett-installation för maximal produktivitet.
för Philips SmartErgoBase
VESA-monteringshål enligt branschstandard ger garanterad monteringskompatibilitet med de flesta kompakta datorer och tunna klienter.
Det här lättanvända monteringsfästet för klienter är en kostnadseffektiv och enkel lösning för att skapa en smidig stationär allt-i-ett-dator som gör att du kan använda utrymmet effektivt där du har ont om plats.
Monteringsfästet för klienter passar perfekt på Philips prisbelönta kommersiella skärm SmartErgoBase för enkel montering vid dator och tunna klienter.
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