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  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet
  • Maximera skrivbordsutrymmet

Monteringsfäste för klienter

BS6B2234B/00

Maximera skrivbordsutrymmet

Maximera skrivbordsutrymmet och anslut datorklienter till Philips-skärmens SmartErgoBase med klientmonteringsstativet. Med den här enkla och smidiga lösningen kan du skapa en allt-i-ett-installation för maximal produktivitet.

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Maximera skrivbordsutrymmet

  • för Philips SmartErgoBase

Lätt att installera och använda

Monteringsfästet för klienter passar perfekt på Philips prisbelönta kommersiella skärm SmartErgoBase för enkel montering vid dator och tunna klienter.

Fullständig ergonomisk justering

Den smarta utformningen av monteringsfästet för klienter ger möjlighet till fullständiga ergonomiska justeringar (höjd, vridning, lutning) på Philips SmartErgoBase

Universellt 100 mm VESA-monteringsmönster

VESA-monteringshål enligt branschstandard ger garanterad monteringskompatibilitet med de flesta kompakta datorer och tunna klienter.

Tekniska specifikationer

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