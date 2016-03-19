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BS6B2234B/00
Maximera skrivbordsutrymmet
Maximera skrivbordsutrymmet och anslut datorklienter till Philips-skärmens SmartErgoBase med klientmonteringsstativet. Med den här enkla och smidiga lösningen kan du skapa en allt-i-ett-installation för maximal produktivitet.
för Philips SmartErgoBase
Monteringsfästet för klienter passar perfekt på Philips prisbelönta kommersiella skärm SmartErgoBase för enkel montering vid dator och tunna klienter.
Den smarta utformningen av monteringsfästet för klienter ger möjlighet till fullständiga ergonomiska justeringar (höjd, vridning, lutning) på Philips SmartErgoBase
VESA-monteringshål enligt branschstandard ger garanterad monteringskompatibilitet med de flesta kompakta datorer och tunna klienter.
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