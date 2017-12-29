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Utgått

trådlös, bärbar högtalare

BT100A/00

3.8

| (41) Recensioner

Ha låtarna nära

Res vart du vill. Kompakthet möter enastående ljud och flera olika färger. BT100 är idealisk för globetrottern i dig och kombinerar inbyggd Bluetooth med trådlös stömning.

Visa alla fördelar

Ha låtarna nära

  • Bluetooth®

  • Inbyggd mikrofon för samtal

  • Laddningsbart batteri

  • 2 W

Avancerad ljudprestanda med kompakt design

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

41

Recensioner

29/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little speaker

I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.

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Den här recensionen skrevs för BT100B wireless portable speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT100B wireless portable speaker

05/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Impressive

For the size it's incredibly impressive. Was surprised to get such well rounded sound from such a small device. As you would expect highs can be tinny in places and lows a little muddy and distorted but this should be expected from a speaker of this size. In terms of style and build quality both favour well. It's a little bit plastic-y for my liking but overall a very good little speaker.

Den här recensionen skrevs för BT100W wireless portable speaker

Den här recensionen skrevs för BT100W wireless portable speaker

19/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic little speaker!

I've been using this with my iPod Touch 5 for about a month now, I was very skeptical at first, but I have to say it really packs a punch! Clear sound, decent bass, very easy to use! What more could you ask for?

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Den här recensionen skrevs för BT100B wireless portable speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT100B wireless portable speaker

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