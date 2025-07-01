Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Snabb och precis trimning Snabb och precis trimning Snabb och precis trimning

      Beard Trimmer 3000 Skäggtrimmer

      BT3665/15

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Snabb och precis trimning

      Snabb och precis trimning. Våra självslipande metallblad ger extra styrka för maximal precision när du trimmar, och med 40 längdinställningar får du exakt den precision du vill ha.

      Läs mer om produkten
      Välj ett betalningsalternativ
      Betala nu

      Liknande produkter

      Visa alla Skäggtrimmer

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      Beard Trimmer 3000
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 3000

      Skäggtrimmer

      totalt

      recurring payment

      Snabb och precis trimning

      • Blad helt i metall
      • 40 längdinställningar
      • Precisionssteg om 0,5 mm
      • 100 % vattentät
      • Upp till 80 minuters driftstid
      Maximal precision och långvariga prestanda

      Maximal precision och långvariga prestanda

      Självslipande metallblad ger extra styrka för maximal precision när du trimmar, och förblir lika vassa som dag ett utan att de behöver oljas. Icke-korrosiva blad gör även enheten lätt att rengöra.

      Forma ditt skägg med den precision du behöver

      Forma ditt skägg med den precision du behöver

      Trimmerns precisionsvred har 40 längdinställningar i steg om 0,5 mm, vilket gör att du kan trimma skägget exakt som du vill ha det.

      Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

      Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

      De avancerade Lift& Trim-kammarna lyfter upp hårstråna mot bladet och fångar upp hårstrån i varje drag för en effektiv och jämn trimning.

      Gör din rutin enklare med enkel rengöring

      Gör din rutin enklare med enkel rengöring

      Eftersom trimmern är 100 % tvättbar kan du skölja den under kranen för en enklare trimningsupplevelse.

      För mer kontroll och komfort under trimningen

      För mer kontroll och komfort under trimningen

      Vårt ergonomiska grepp med tunna linjer i 360 grader gör enheten lätt att hålla och hantera, vilket ger dig den komfort och kontroll du behöver för att fullända din look.

      Konsekvent kraftfulla prestanda från början till slut

      Konsekvent kraftfulla prestanda från början till slut

      Vårt hållbara litiumbatteri ger upp till 80 minuters användning för en kraftfull och kontinuerlig trimning.

      Håll koll under varje trimning

      Håll koll under varje trimning

      Lampindikatorn informerar dig om batteriets status och om det är fulladdat, så att du alltid är redo för nästa trimning.

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Bekvämlighet
        • USB-A (ingen adapter medföljer)
        • Rengöringsborste

      • Effekt

        Laddning
        • 4 timmar
        • USB-A-laddning (5 V⎓/≥ 1 A)
        Batterityp
        Litiumjon
        Driftstid
        80 minuter
        Batteristatus
        Laddningsindikator
        Användning
        Med eller utan sladd

      • Design

        Handtag
        Ergonomiskt grepp
        Legering
        Louros

      • Service

        Garanti
        Upp till 5 år*

      • Lättanvänd

        Underhållsfritt
        Ingen rakbladsolja behövs
        Vattentät
        Våt och torr

      • Översikt

        Kroppsdel
        Skägg
        Verktyg och tillbehör
        3
        Längdinställningar
        0,5–20 mm
        Precisionssteg
        40
        Lösning
        Trimma

      • Stylingverktyg

        Trimningsblad
        Självslipande metallblad

      • Kammar

        Skägg
        • Kort 0,5–10 mm
        • Långt 10,5–20 mm

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      • 2 års + 3 års garanti vid registrering inom 90 dagar på Philips.com

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.