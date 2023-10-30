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Utgått

trådlös, bärbar högtalare

BT3900B/00

3.1

| (9) Recensioner

Musiken slutar aldrig spela

Min musik tar aldrig slut. Everplay trådlösa bärbara högtalare fortsätter att spela hela tiden utan avbrott tack vare den starka Bluetooth-anslutningen och de intuitiva laddningsalternativen. Det anpassade materialet gör den vacker och mycket hållbar.

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Musiken slutar aldrig spela

  • 4 W, 8 timmar

  • Lång räckvidd för Bluetooth

  • Vattentät, dammtät

  • USB-rem medföljer

Baselement för extra basförstärkning och basomfång

EverPlay högtalare ger kraftfullt ljud i kompakt form med hjälp av en stor basyta. Det ger extra basförstärkning och basomfång.

Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

Stark Bluetooth-anslutning, upp till 30 m eller 100 fot

Stark Bluetooth-anslutning, upp till 30 m eller 100 fot

Rör dig fritt med din smarttelefon utan att oroa dig över att förlora musiken. EverPlay-högtalarna ger en otroligt stabil Bluetooth-anslutning med lång räckvidd på upp till 30 meter eller 100 fot, tre gånger längre än branschstandarden. Högtalarna är utrustade med en högkänslig antenn och radiofrekvensfilter för att minimera bakgrundsstörningar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

9

Recensioner

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT3900B enceinte portable sans fil

Datum för användning 2021-10-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT3900B enceinte portable sans fil

Datum för användning 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Verifierad köpare

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Fördelar

estetica materiali durata qualita' audio

Nackdelar

nessuno per ora

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT3900P altoparlante wireless portatile

Datum för användning 2020-03-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT3900P altoparlante wireless portatile

Datum för användning 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Fördelar

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Nackdelar

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT3900W wireless portable speaker

Datum för användning 2020-08-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT3900W wireless portable speaker

Datum för användning 2020-08-06

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