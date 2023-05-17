Jag ha nu testat denna beardtrimmer 5000 i ca 1,5 månad och har varit väldigt nöjd med min upplevelse samt resultat. Till att börja med så är trimmern robust byggd med högkvalitativ plast och med de enklaste men även viktigaste informations ikonerna som visas på trimmerns framsida. Till en början så förstod jag inte varför det fanns två separata nummer men efter att ha läst den lilla informationsenkäten så insåg jag att de stod för längden och för vilket skägglängdsfilter som man satt på maskinen. Användandet av maskinen är väldigt enkelt men med väldigt bra resultat speciellt om man använder sig utav philips app för grooming som stegvis går igenom hur man ska göra för att uppnå bästa resultat. Ett annat viktigt plus är att philips valt att inkludera ett mindre rakningsblad för mer specifika och detaljerade stilar som låter användaren vara mer kreativ med sitt skägg. Det är även ett stort plus för mig att de inkluderat ett resefodral samt ett laddstativ som är ett simpelt tillägg men som skapar en mycket större premiumkänsla och som kör trimmern till en snygg badrumsaccesoar för hemmabruk och resa. Resultatet blir perfekt varje gång från första användningen och det är väldigt simpelt och enkelt att göra rent trimmern eftersom den är vattentålig och därför är det bara att skölja av maskinen när man använt klart den för att den ska vara redo för nästa användning. Översiktligt så är jag väldigt nöjd med produkten och skulle kunna rekommendera den till alla nybörjare och erfarna groomers som tycker om att ha ett snyggt vältrimmat skägg på bara några minuter hemma utan att betala dyra pengar hos frisörer speciellt eftersom trimmern ganska fort väger upp kostnaden som jag tidigare gav hos frisörer för samma eller i vissa fall sämre resultat än vad denna supertrimmer kan åstadkomma.