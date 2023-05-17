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  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning
  • Enkel och jämn trimning

Utgått

Beardtrimmer series 5000Stubble trimmer

BT5205/16

4.4
| (1012) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Enkel och jämn trimning
Philips BeardTrimmer Series 5000 BT5205/16 gör det enkelt att trimma exakt den stil du vill ha, oavsett om det är tredagarsstubb, kort eller längre skägg. Skärbladen är helt i metall för långvarig hållbarhet och prestanda. Trimmern har en inbyggd hårkam som lyfter upp varje hårstrå till optimalt snittläge för perfekt och jämn trimning med ett enda drag. Skäggtrimmern är 100 % vattentät, du kan skölja den under kranen för enkel rengöring. Hela Philips serie med skäggtrimmers är helt underhållsfria med självslipande skärelement, du behöver aldrig olja bladen.&lt;br>
Visa alla fördelar

Perfekt och jämn trimning,<br>i ett enda drag

Enkel och jämn trimning

  • 0,2 mm precisionsinställningar

  • Blad helt i metall

  • 70 min sladdlös anv./1 timmes laddning

  • Inbyggd kam som lyfter håret

Lyfter håret upp till bladets nivå för jämnt resultat

Lyfter håret upp till bladets nivå för jämnt resultat

Det dynamiska guidesystemet för skägg med inbyggd kam håller upp hårstråna i nivå med kniven för att ge ett jämnt trimningsresultat och hjälper dig att ha din tredagarsstubb, korta skägg eller långa skägg exakt som du vill ha det.

För hårstråna till bladet för enkel trimning

För hårstråna till bladet för enkel trimning

Trimma skäggstubben med en snabb svepande rörelse samtidigt som du är skonsam mot huden. Vår nya inbyggda kam lyfter hårstråna och håller dem i höjd med bladen för enkel och jämn trimning.

Knivarna är dubbelslipade för snabbare trimning*

Knivarna är dubbelslipade för snabbare trimning*

Den här trimmern har dubbelslipade blad helt i metall som skär fler hårstrån i varje drag för snabbare trimning.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensioner

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4.4

av 5

1012

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

17/05/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Perfekt för priset

Jag hade köpt förut en annan trimmare och var ganska nöjd oxå

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

29/12/2022

Sverige

Sverige

Bästa trimmern

Mycket bra trimmer. Den ger en perfekt trimmning av skägget. Den är smidig och lätt att använda. Bra att den går att rengöra med vatten då det är lätt att få bort att småhår. Funkar perfekt för trimmning av allt hår på kroppen. Mycket bra med extra tillbehören som ger perfekt trimmning. Lätt att ladda och laddningen håller för väldigt många tillfällen. Lätt att ställa in rätt längd för trimmningen vilket gör att trimmern är väldigt flexibel för håret feån topp till tå. Denna trimmern är min absoluta favorit.

Fördelar

inställningar, laddning, rengörning, trimmning, tillbehör

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Skäggtrimmer

26/12/2022

Sverige

Sverige

En redig prisvärd skäggtrimmer!

Jag ha nu testat denna beardtrimmer 5000 i ca 1,5 månad och har varit väldigt nöjd med min upplevelse samt resultat. Till att börja med så är trimmern robust byggd med högkvalitativ plast och med de enklaste men även viktigaste informations ikonerna som visas på trimmerns framsida. Till en början så förstod jag inte varför det fanns två separata nummer men efter att ha läst den lilla informationsenkäten så insåg jag att de stod för längden och för vilket skägglängdsfilter som man satt på maskinen. Användandet av maskinen är väldigt enkelt men med väldigt bra resultat speciellt om man använder sig utav philips app för grooming som stegvis går igenom hur man ska göra för att uppnå bästa resultat. Ett annat viktigt plus är att philips valt att inkludera ett mindre rakningsblad för mer specifika och detaljerade stilar som låter användaren vara mer kreativ med sitt skägg. Det är även ett stort plus för mig att de inkluderat ett resefodral samt ett laddstativ som är ett simpelt tillägg men som skapar en mycket större premiumkänsla och som kör trimmern till en snygg badrumsaccesoar för hemmabruk och resa. Resultatet blir perfekt varje gång från första användningen och det är väldigt simpelt och enkelt att göra rent trimmern eftersom den är vattentålig och därför är det bara att skölja av maskinen när man använt klart den för att den ska vara redo för nästa användning. Översiktligt så är jag väldigt nöjd med produkten och skulle kunna rekommendera den till alla nybörjare och erfarna groomers som tycker om att ha ett snyggt vältrimmat skägg på bara några minuter hemma utan att betala dyra pengar hos frisörer speciellt eftersom trimmern ganska fort väger upp kostnaden som jag tidigare gav hos frisörer för samma eller i vissa fall sämre resultat än vad denna supertrimmer kan åstadkomma.

Fördelar

Välbyggd, Bra resultat, Enkel användning

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

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  1. Jämfört med tidigare modell från Philips