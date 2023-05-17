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  • Jämn trimning i ett enda drag
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  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
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  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag
  • Jämn trimning i ett enda drag

Utgått

Beardtrimmer series 5000Skäggtrimmer med trimkam för långt skägg

BT5502/15

4.4
| (1012) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Jämn trimning i ett enda drag
Philips 5000-serie ger en effektiv trimning med ett jämnt och noggrant resultat. Detta är tack vare Lift & Trim PRO-systmet som lyfter upp hårstråna och gör att de dubbelslipade bladen enklare kommer åt och kan ge en jämn trimning i ett enda drag. Denna modell har 40 längdinställningar från 0,4 till 20 mm och kommer med en trimkam och ett förvaringsfodral.
Visa alla fördelar

Trimmar med 2x större precision tack vare Lift & Trim PRO-systemet*

Jämn trimning i ett enda drag

  • 40 längder (0,4 till 20 mm)

  • Jämn trimning med Lift & Trim PRO

  • 90 min anv./1 tim laddn.

  • Trimkam för längre skägg (10-20mm)

Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt snittläge

Lyfter upp liggande skäggstrån till optimalt snittläge

Trimma precist, jämnt och snabbt i ett enda drag med tack vare det inbyggda Lift & Trim PRO-system. Systemet lyfter upp varje skäggstrå till optimalt snittläge.

Självslipande blad för noll underhåll

Självslipande blad för noll underhåll

De dubbelslipade bladen fungerar även bra på mycket tjockt hår och garanterar exakta kanter och överlägsen trimning varje gång. Ingen smörjning och inga utbytesblad krävs.

Trimkam för längre skägg

Trimkam för längre skägg

Få den skäggstil du vill ha genom att justera kammarna med zoomhjulet till önskad trimlängd. Använd den korta trimkammen för längdinställningar från 0,4 till 10 mm eller den långa trimkammen för längdinställningar från 10 till 20 mm. Förvara sedan allt praktiskt i det mjuka fodralet.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-3620246

Recensioner

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4.4

av 5

1012

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

17/05/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Perfekt för priset

Jag hade köpt förut en annan trimmare och var ganska nöjd oxå

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

29/12/2022

Sverige

Sverige

Bästa trimmern

Mycket bra trimmer. Den ger en perfekt trimmning av skägget. Den är smidig och lätt att använda. Bra att den går att rengöra med vatten då det är lätt att få bort att småhår. Funkar perfekt för trimmning av allt hår på kroppen. Mycket bra med extra tillbehören som ger perfekt trimmning. Lätt att ladda och laddningen håller för väldigt många tillfällen. Lätt att ställa in rätt längd för trimmningen vilket gör att trimmern är väldigt flexibel för håret feån topp till tå. Denna trimmern är min absoluta favorit.

Fördelar

inställningar, laddning, rengörning, trimmning, tillbehör

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Skäggtrimmer

26/12/2022

Sverige

Sverige

En redig prisvärd skäggtrimmer!

Jag ha nu testat denna beardtrimmer 5000 i ca 1,5 månad och har varit väldigt nöjd med min upplevelse samt resultat. Till att börja med så är trimmern robust byggd med högkvalitativ plast och med de enklaste men även viktigaste informations ikonerna som visas på trimmerns framsida. Till en början så förstod jag inte varför det fanns två separata nummer men efter att ha läst den lilla informationsenkäten så insåg jag att de stod för längden och för vilket skägglängdsfilter som man satt på maskinen. Användandet av maskinen är väldigt enkelt men med väldigt bra resultat speciellt om man använder sig utav philips app för grooming som stegvis går igenom hur man ska göra för att uppnå bästa resultat. Ett annat viktigt plus är att philips valt att inkludera ett mindre rakningsblad för mer specifika och detaljerade stilar som låter användaren vara mer kreativ med sitt skägg. Det är även ett stort plus för mig att de inkluderat ett resefodral samt ett laddstativ som är ett simpelt tillägg men som skapar en mycket större premiumkänsla och som kör trimmern till en snygg badrumsaccesoar för hemmabruk och resa. Resultatet blir perfekt varje gång från första användningen och det är väldigt simpelt och enkelt att göra rent trimmern eftersom den är vattentålig och därför är det bara att skölja av maskinen när man använt klart den för att den ska vara redo för nästa användning. Översiktligt så är jag väldigt nöjd med produkten och skulle kunna rekommendera den till alla nybörjare och erfarna groomers som tycker om att ha ett snyggt vältrimmat skägg på bara några minuter hemma utan att betala dyra pengar hos frisörer speciellt eftersom trimmern ganska fort väger upp kostnaden som jag tidigare gav hos frisörer för samma eller i vissa fall sämre resultat än vad denna supertrimmer kan åstadkomma.

Fördelar

Välbyggd, Bra resultat, Enkel användning

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer

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  1. vs Philips BT3000