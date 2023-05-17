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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
0,2 mm precisionsinställningar
Självslipande metallblad
120 min sladdl. anv. efter 1 tim laddn.
Med Lift & Trim PRO-system
Stubben har inte en chans. Lift&Trim Pro-systemet fångar upp alla lågt liggande hårstrån och lyfter dem mot bladen så du får en exakt klippning – samtidigt som det är en perfekt trimmer även för långa skägg.
De dubbelslipade bladen fungerar även bra på mycket tjockt hår och garanterar exakta kanter och överlägsen trimning varje gång. Ingen smörjning och inga utbytesblad krävs.
Klipp till exakt den längd du är ute efter. Vrid bara precisionsvredet till en av 40 längdinställningar mellan 0,4 och 10 mm i steg om 0,2 mm.
4.4
av 5
1012
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Marcellito
17/05/2023
Sverige
Verifierad köpare
Perfekt för priset
Jag hade köpt förut en annan trimmare och var ganska nöjd oxå
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer
Oakleaf
29/12/2022
Sverige
Bästa trimmern
Mycket bra trimmer. Den ger en perfekt trimmning av skägget. Den är smidig och lätt att använda. Bra att den går att rengöra med vatten då det är lätt att få bort att småhår. Funkar perfekt för trimmning av allt hår på kroppen. Mycket bra med extra tillbehören som ger perfekt trimmning. Lätt att ladda och laddningen håller för väldigt många tillfällen. Lätt att ställa in rätt längd för trimmningen vilket gör att trimmern är väldigt flexibel för håret feån topp till tå. Denna trimmern är min absoluta favorit.
Fördelar
inställningar, laddning, rengörning, trimmning, tillbehör
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Skäggtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Skäggtrimmer
Groomingguru
26/12/2022
Sverige
Del av marknadsföring
En redig prisvärd skäggtrimmer!
Jag ha nu testat denna beardtrimmer 5000 i ca 1,5 månad och har varit väldigt nöjd med min upplevelse samt resultat. Till att börja med så är trimmern robust byggd med högkvalitativ plast och med de enklaste men även viktigaste informations ikonerna som visas på trimmerns framsida. Till en början så förstod jag inte varför det fanns två separata nummer men efter att ha läst den lilla informationsenkäten så insåg jag att de stod för längden och för vilket skägglängdsfilter som man satt på maskinen. Användandet av maskinen är väldigt enkelt men med väldigt bra resultat speciellt om man använder sig utav philips app för grooming som stegvis går igenom hur man ska göra för att uppnå bästa resultat. Ett annat viktigt plus är att philips valt att inkludera ett mindre rakningsblad för mer specifika och detaljerade stilar som låter användaren vara mer kreativ med sitt skägg. Det är även ett stort plus för mig att de inkluderat ett resefodral samt ett laddstativ som är ett simpelt tillägg men som skapar en mycket större premiumkänsla och som kör trimmern till en snygg badrumsaccesoar för hemmabruk och resa. Resultatet blir perfekt varje gång från första användningen och det är väldigt simpelt och enkelt att göra rent trimmern eftersom den är vattentålig och därför är det bara att skölja av maskinen när man använt klart den för att den ska vara redo för nästa användning. Översiktligt så är jag väldigt nöjd med produkten och skulle kunna rekommendera den till alla nybörjare och erfarna groomers som tycker om att ha ett snyggt vältrimmat skägg på bara några minuter hemma utan att betala dyra pengar hos frisörer speciellt eftersom trimmern ganska fort väger upp kostnaden som jag tidigare gav hos frisörer för samma eller i vissa fall sämre resultat än vad denna supertrimmer kan åstadkomma.
Fördelar
Välbyggd, Bra resultat, Enkel användning
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skäggtrimmer
Jämfört med tidigare modell från Philips