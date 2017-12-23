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Utgått
BT7201/15
20 längder från 0.5-10 mm<br>
Självslipande blad<br>
60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Precisionstrimmer inkluderad<br>
Trimma skägget, mustaschen och polisongerna utan oreda i handfatet. Den kraftfulla uppsugningsfunktionen samlar upp stråna allt eftersom så att du slipper oredan efter stylingen
Trimmern har en inbyggd hårkam som lyfter upp varje hårstrå till optimalt snittläge för perfekt och jämn trimning med ett enda drag. Funktionen gör trimningen mer precis, jämn och snabbare.<br>
De starka stålbladen är dubbelslipade och gjorda för att hålla under lång tid, och till och med klippa i tjockt hår. De slipar sig själva mot varandra under tiden som du trimmar.
Utmärkelser
3.8
av 5
1042
Recensioner
Harald
23/12/2017
Sverige
Klipper bra
Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Frazze70
16/04/2017
Sverige
Verifierad köpare
Lättanvänd och smidig
Smidig,lättanvänd o bra att hålla i. Bra batteritid samt bra o lätt att ställa in längder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Dogge
04/04/2017
Sverige
Verifierad köpare
Mkt bra! Klipper nära o riktigt fint.
Grym! Lite klumpig men det är det enda. Sugförmågan stämmer bra att den tar ca 90%. Skönt att raka sig utan att skydda kläder etc. Sjukt länge kan man raka sig. Batteriet tar ju aldrig slut. Och det bästa. Ca 60min laddning så är den FuLL LaDDAD. Absolut bästa!!!
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Testad i labbmiljö