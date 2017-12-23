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  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
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  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
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  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
  • Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet

Utgått

Beardtrimmer series 7000Vacuum-system fångar upp klippta skäggstrån&lt;br>

BT7220/15

3.8
| (1042) Recensioner

2 Utmärkelser

Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet
Slipp oredan det brukar bli i badrummet efter att du trimmat skägget. Philips Vacuum Trimmer har en inbyggd uppsugningsfunktion som direkt suger upp dina avklippta skäggstrån. Trimmern har 20 olika längdinställningar från 0,5-10 mm. Den här kraftfulla stubb- och skäggtrimmern ger förstklassiga trimningsresultat utan den vanliga röran i handfatet. Hela Philips serie med skäggtrimmers är helt underhållsfria med självslipande skärelement, du behöver aldrig olja bladen.&lt;br>
Visa alla fördelar

Perfekt skägg, mindre oreda i handfatet<br>

Uppsugningsfunktion för mindre oreda i badrummet

  • 20 längder från 0.5-10 mm&lt;br>

  • Självslipande blad, behöver aldrig olja

  • 80 min sladdlös anv. på 1 timmes laddn.

  • Precisionstrimmer och 2 detaljkammar&lt;br>

Garanterat mindre oreda med den inbyggda uppsugningsfunktionen

Garanterat mindre oreda med den inbyggda uppsugningsfunktionen

Trimma skägget, mustaschen och polisongerna utan oreda i handfatet. Den kraftfulla uppsugningsfunktionen samlar upp stråna allt eftersom så att du slipper oredan efter stylingen

Inbyggd hårkam som lyfter håret till optimalt snittläge&lt;br>

Inbyggd hårkam som lyfter håret till optimalt snittläge<br>

Trimmern har en inbyggd hårkam som lyfter upp varje hårstrå till optimalt snittläge för perfekt och jämn trimning med ett enda drag. Funktionen gör trimningen mer precis, jämn och snabbare.<br>

Dubbelslipade blad i rostfritt stål för snabbare trimning

Dubbelslipade blad i rostfritt stål för snabbare trimning

De starka stålbladen är dubbelslipade och gjorda för att hålla under lång tid, och till och med klippa i tjockt hår. De slipar sig själva mot varandra under tiden som du trimmar.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612372

Recensioner

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3.8

av 5

1042

Recensioner

23/12/2017

Sverige

Sverige

Klipper bra

Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

16/04/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Lättanvänd och smidig

Smidig,lättanvänd o bra att hålla i. Bra batteritid samt bra o lätt att ställa in längder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

04/04/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mkt bra! Klipper nära o riktigt fint.

Grym! Lite klumpig men det är det enda. Sugförmågan stämmer bra att den tar ca 90%. Skönt att raka sig utan att skydda kläder etc. Sjukt länge kan man raka sig. Batteriet tar ju aldrig slut. Och det bästa. Ca 60min laddning så är den FuLL LaDDAD. Absolut bästa!!!

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

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