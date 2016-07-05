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Utgått

Mikromusiksystem

BTM2280/12

3.2

| (32) Recensioner

Ljudsystem som passar ditt hem

Spela upp musik från bärbara enheter i hemmet. Det här mikromusiksystemet från Philips omfattar USB Direct och ljudingång. Med trådlös musikströmning via Bluetooth kan du njuta av din musik utan onödigt krångel.

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Besatt av ljud

Ljudsystem som passar ditt hem

  • Bluetooth®

  • 20 W

Total uteffekt på 20 W RMS

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

32

Recensioner

05/07/2016

España

España

Verifierad köpare

Magnífico producto

Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microcadena

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microcadena

08/10/2015

France

France

Super

tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne

31/07/2015

France

France

La grande sœur des enceintes connectées

A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne

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