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Utgått
BTM2280/12
Ljudsystem som passar ditt hem
Spela upp musik från bärbara enheter i hemmet. Det här mikromusiksystemet från Philips omfattar USB Direct och ljudingång. Med trådlös musikströmning via Bluetooth kan du njuta av din musik utan onödigt krångel.
Bluetooth®
20 W
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.
3.2
av 5
32
Recensioner
jarosell
05/07/2016
España
Verifierad köpare
Magnífico producto
Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.
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Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microcadena
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microcadena
Patou03
08/10/2015
France
Super
tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne
davidb72
31/07/2015
France
La grande sœur des enceintes connectées
A mi-chemin entre une enceinte connectée (bluetooth, usb) et une chaîne hifi (radio, lecteur cd, affichage heure et fonction réveil), ce modèle est idéal pour sonoriser une pièce (chambre, salon), pour un encombrement réduit, avec un produit vraiment design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2280 Microchaîne