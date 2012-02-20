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Utgått
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.
Livets bästa stunder kan ibland överraska dig, men med 3 sekunders förinspelning kan du fånga fler av dem på video, även om du trycker på knappen några sekunder för sent. När 3 sekunders förinspelning är vald kommer din videokamera automatiskt att börja spela in tre sekunder innan du trycker på knappen. Tack vare den här konstanta bufferten behöver du aldrig missa att spela in något igen.
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4.2
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Pienvt309
20/02/2012
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder
biwifa
24/03/2012
Danmark
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-videokamera
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-videokamera
14/01/2012
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder