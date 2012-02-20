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Utgått

HD-videokamera

CAM102BU/00

4.2

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.

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Återupplev minnen i HD

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

3 sekunders förinspelning gör att du även kan fånga ögonblick du inte var beredd på

3 sekunders förinspelning gör att du även kan fånga ögonblick du inte var beredd på

Livets bästa stunder kan ibland överraska dig, men med 3 sekunders förinspelning kan du fånga fler av dem på video, även om du trycker på knappen några sekunder för sent. När 3 sekunders förinspelning är vald kommer din videokamera automatiskt att börja spela in tre sekunder innan du trycker på knappen. Tack vare den här konstanta bufferten behöver du aldrig missa att spela in något igen.

Upplösning på upp till 5 megapixel för bilder av hög kvalitet

Upplösning på upp till 5 megapixel för bilder av hög kvalitet

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

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Recensioner

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4.2

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder

24/03/2012

Danmark

Danmark

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-videokamera

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-videokamera

14/01/2012

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102BU HD-camcorder

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