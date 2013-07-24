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Utgått
Dra med fingret och dela fantastiska ögonblick på TV eller webben
Med Philips ESee CAM200 kan du enkelt spela in videor och ta foton, och delningen når nya nivåer av enkelhet. Dra med fingret på 3-tumspekskärmen och dela med dig av bilderna på TV eller internet – direkt, trådlöst.
Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videoformat som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.
Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameralinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.
Videokameran har inbyggt Wi-Fi, vilket gör att du kan dela dina foton och videor direkt – utan dator och utan sladdar. Videokameran ansluter trådlöst till enheter med Philips SimplyShare och DLNA-kompatibla TV-apparater, Blu-ray-spelare, nätverksmediespelare, hemmabiosystem och fotoramar, så att du kan visa dina favoritbilder på en större skärm. Du kan även ladda upp dina bilder och videoklipp till webbplatser på internet med hjälp av användarvänliga, inbyggda program för Facebook, Twitter, YouTube och Picasa. Med Philips ESee blir delning verkligt enkelt.
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3.6
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD camcorder
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD-camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200WH Videocamera HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200WH Videocamera HD