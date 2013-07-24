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Utgått

HD-videokamera

CAM200WH/00

3.6

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Dra med fingret och dela fantastiska ögonblick på TV eller webben

Med Philips ESee CAM200 kan du enkelt spela in videor och ta foton, och delningen når nya nivåer av enkelhet. Dra med fingret på 3-tumspekskärmen och dela med dig av bilderna på TV eller internet – direkt, trådlöst.

Visa alla fördelar

via inbyggd WiFi

Dra med fingret och dela fantastiska ögonblick på TV eller webben

Återupplev minnen i detaljrik full HD-video

Återupplev minnen i detaljrik full HD-video

Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videoformat som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.

Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering

Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering

Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameralinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.

Inbyggd Wi-Fi för delning utan sladdar eller dator

Videokameran har inbyggt Wi-Fi, vilket gör att du kan dela dina foton och videor direkt – utan dator och utan sladdar. Videokameran ansluter trådlöst till enheter med Philips SimplyShare och DLNA-kompatibla TV-apparater, Blu-ray-spelare, nätverksmediespelare, hemmabiosystem och fotoramar, så att du kan visa dina favoritbilder på en större skärm. Du kan även ladda upp dina bilder och videoklipp till webbplatser på internet med hjälp av användarvänliga, inbyggda program för Facebook, Twitter, YouTube och Picasa. Med Philips ESee blir delning verkligt enkelt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD camcorder

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200WH HD-camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200WH Videocamera HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200WH Videocamera HD

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