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Utgått

HD-videokamera

CAM295WH/00

2

| (2) Recensioner

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Det är lätt som en plätt att filma videor i full HD med ESee-videokameran CAM295. Tack vare kamerans 3-tums pekskärm får du intuitiv kontroll, och med funktioner för direktredigering och snabbkomprimering kan du dela det du vill direkt, på TV och online.

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Med pekskärmskontroll

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Direkt videoredigering för enkel redigering med videokameran

Dual format-inspelning för full HD och e-postvänliga format

Dual format-inspelning för full HD och e-postvänliga format

Videor i Full HD är bra när man tittar på HD-TV-apparater, men om du vill skicka videoklippet via e-post eller dela det online måste den stora HD-filen komprimeras och konverteras till ett e-postvänligt format. Din videokamera löser problemet genom att erbjuda Dual Format-inspelning. När du startar funktionen spelas dina videor in i två format samtidigt – full HD (1080p) och e-postvänliga QWVGA (240p). Det här gör att du kan ta del av dina videor på din HD-TV samtidigt som det ger dig ett format du direkt kan dela elektroniskt.

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

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Recensioner

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2.0

av 5

2

Recensioner

5
4
2

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

lovely camcorder apart one flaw

i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori

Den här recensionen skrevs för CAM295WH HD camcorder

Den här recensionen skrevs för CAM295WH HD camcorder

02/12/2013

België

België

Ce produit possède de gros défauts

Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.

Den här recensionen skrevs för CAM295WH Caméra HD

Den här recensionen skrevs för CAM295WH Caméra HD

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