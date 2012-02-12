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Utgått
CAM300WH/00
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Det är lätt som en plätt att filma videor i full HD med ESee-videokameran CAM300. Tack vare kamerans 3-tums pekskärm får du intuitiv kontroll, och med funktioner för direktredigering och snabbkomprimering kan du dela det du vill direkt, på TV och online.
Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videoformat som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.
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3.1
av 5
7
Recensioner
Jamie225
12/02/2012
United Kingdom
Great Birthday Present
I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.
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Kingy62
01/06/2012
Nederland
Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig
Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.
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BartK
16/12/2011
Nederland
CAM300WH foto en
Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.
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Den här recensionen skrevs för CAM300WH HD-camcorder