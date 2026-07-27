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  • Vattendoserare med 30 hål för 8000-seriens Aqua Plus
  • Vattendoserare med 30 hål för 8000-seriens Aqua Plus

Utgått

Vattendoserare

CP0178/01

Vattendoserare med 30 hål för 8000-seriens Aqua Plus
Vattendoseraren sitter längst ned på vattentanken för att säkerställa att optimal vattenmängd används så att moppen alltid har rätt fuktighetsnivå.
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Vattendoserare med 30 hål för 8000-seriens Aqua Plus

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