Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Extra munstycke för hårtorkar Extra munstycke för hårtorkar Extra munstycke för hårtorkar

      3000 series Torkmunstycke

      CP1702

      Extra munstycke för hårtorkar

      Hårtorksmunstycket ser till att varm luft flödar när du torkar håret, minskar friss och ger ökad volym.

      Läs mer om produkten
      Välj ett betalningsalternativ
      Betala nu

      Liknande produkter

      Visa alla Hårvårdstillbehör

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Kompatibla produkter

      Var kan jag hitta modellnumret?
      Leta upp produktnumret
      Var finns produktnumret?
      produkter hittades för Inga produkter hittades för

      Extra munstycke för hårtorkar

      Kontrollera kompatibilitet nedan

      • Hårtork
      • Körsbärsblomsrosa

      Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

      Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

      Tekniska specifikationer

      • Utbytbar del

        Passar produkttyp
        BHD308, BHD342, BHD356, BHP398
      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.