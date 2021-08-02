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  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt
  • Styling på ett enkelt sätt

Utgått

3000 SeriesHårstylingset

BHP398/00

4.5
| (675) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Styling på ett enkelt sätt
Det unikt utformade ThermoProtect-tillbehöret blandar effektivt varm och kall luft för hårvård varje dag.
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Styling på ett enkelt sätt

  • 1 600 W

  • ThermoProtect-tillbehör

  • Keratin-belagda plattor

1 600 W föningskraft

1 600 W föningskraft

Den här hårtorken på 1 600 W ger optimalt luftflöde så att du alltid får ett vackert resultat.

ThermoProtect-tillbehör

ThermoProtect-tillbehör

Det unikt utformade ThermoProtect-tillbehöret blandar kraftfullt varm och kall luft för daglig hårvård. Den sänker temperaturen med 15 °C samtidigt som håret torkar snabbt.

Vikbart handtag gör den enkel att förvara

Vikbart handtag gör den enkel att förvara

Den kompakta designen med vikbart handtag gör den lätt att packa ned, förvara och ta med vart du än reser.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.5

av 5

675

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

02/08/2021

Sverige

Sverige

Produkten fungerar utmärkt efter sitt syfte

Hårtorken fungerar smidigt och ger det resultat man söker i en hårtork. Den kalla inställningen var skonsam för håret och tog inte mycket längre tid än de varma. När man dessutom tar hänsyn till priset så är detta en fantastisk produkt!

Fördelar

Lätt att förstå, skonsam, snabb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

27/07/2021

Sverige

Sverige

Produkten har funkat toppen för hela familjen.

Vi i familjen gillade hårfönen dels för att den va lagom stor. Och det fanns även olika lägen man kunde välja. På barnen har vi andvändt oss av 15 graders funktionen. Har blivit torrt fort och sliter ej på håret.

Fördelar

Torkade fort

Nackdelar

Lite stor för dottern om hon vill använda den själv.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

21/07/2021

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Torkar håret snabbt utan att man bränner sig om man håller stilla för länge, bra när barnen använder den också, ingen risk de bränner sig.

Fördelar

Lagom varm.

Nackdelar

Lite stor.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 Series BHD302/10 Hårtork

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