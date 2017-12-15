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Utgått

zenit biohögtalare

CSS5530G/12

4

| (4) Recensioner

Låt dig inspireras av Zen

Bejaka det rena och enkla med Philips Zenit-biohögtalare och få naturligt, balanserat ljud i en modern design med gedigna material. Smart kabelhantering och trådlösa bakre högtalare som gör upplevelsen trasselfri och mer harmonisk.

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Slipp kabeltrassel

Låt dig inspireras av Zen

  • 5.1 trådlösa bakre högt. + subwoofer

  • Bluetooth® och NFC

  • HDMI 4K-2K

Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning

Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.

Smart kabelhantering för organiserade kablar i rummet

Trådlösa bakhögtalare och subwoofer för krångelfri installation

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

4

Recensioner

2
1

15/12/2017

Sverige

Sverige

klockrent ljud och lätt att installera

köpte den "olyssnad" så en chansning på ljudet, men det gick hem, använder den framförallt till tv men också till ps4 och är supernöjd med ljudet, den var även lätt att installera och dessutom bland de snyggaste surroundsystemen på marknaden, plus för "trådlösa" bakhögtalare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530G zenit biohögtalare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530G zenit biohögtalare

17/01/2016

France

France

Super design et bon son mais...

pas de DTS. C'est vraiment dommage pour un système de cette gamme. Certes, le design et la simplicité d'utilisatino font du Zenit un produit très classe mais la déception est là quand le lecteur bluray envoie un son DTS ! La majorité des bluray proposé dans le commerce ne propose que le DTS en piste audio, impossible donc d'entendre quoi que ce soit si votre lecteur ne transcode pas le signal en PCM ou autre. J'espère vriament qu"une mise à jour de firmware est à l'ordre du jour pour que Philips et son Zenit puissent proposé le DTS sur ce système

Den här recensionen skrevs för CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

Den här recensionen skrevs för CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

14/10/2015

France

France

Verifierad köpare

Un excellent compromis entre puissance et design

J'ai longtemps attendu ce produit et je n'ai pas été déçu. Cherchant une solution élégante et performante pour profiter de ma nouvelle télé, ce home cinéma a été le choix idéal. L 'installation et la configuration sont assez simple surtout avec l'HDMI ARC facilitant la chose. Les performances après 4 semaines d'utilisations me satisfont totalement. La spatialisation est très harmonieuse avec du Dolby 5.1. Les réglages du volume de chaque enceinte tout comme le delay se font facilement. La télécommande est pratique et discrète. Pour la musique le son que fournit les enceintes est excellent et très juste quel que soit le genre. Alors pourquoi 4 étoiles au lieu de 5 étoiles? Parce que ce home cinéma ne décode pas le DTS et ca c'est vraiment vraiment dommage pour un système 5.1 actuel.. Peut être une mise à jour à venir amènera t' elle cette fonction?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5530G Enceintes Home Cinéma Zenit

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