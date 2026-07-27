Otroligt tyst med ljudnivåer som är lägre än en viskning

Få härlig värme med ljudnivåer så låga som 24 dB(A), vilket är tystare än en viskning, tack vare den tysta likströmsmotorn (2). Perfekt för en god natts sömn, en fokuserad kontorsmiljö eller en fridfull omgivning i vardagsrummet.