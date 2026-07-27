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CX2120/01
Snabb uppvärmning på två minuter
Tystgående: 24 dB(A)
Upplev kraftfull, omedelbar värme på bara två sekunder med justerbar effekt upp till 1 500 W. Perfekt för rum upp till 15 m2.
Få härlig värme med ljudnivåer så låga som 24 dB(A), vilket är tystare än en viskning, tack vare den tysta likströmsmotorn (2). Perfekt för en god natts sömn, en fokuserad kontorsmiljö eller en fridfull omgivning i vardagsrummet.
2000 Series är konstruerad med fem avancerade säkerhetsfunktioner: (1) tippskydd, (2) 65 ° överhettningsskydd, (3) VDE-certifierad säkerhetskontakt, (4) flamsäkra material och (5) automatisk avstängning efter 16 timmars inaktivitet. Värme som du kan lita på.
Recensioner
(1) Den här apparaten med temperaturkontroll kan spara upp till 25 % kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll. Besparingarna varierar beroende på väder, geografiskt läge, rummets utformning och användningsmönster.
(2) Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2