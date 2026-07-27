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  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet

Kompakt keramisk värmefläkt2000 Series

CX2120/01

Det snabbaste sättet att värma upp rummet
Få enastående uppvärmningshastigheter och tystgående prestanda i en kompakt design. Snabb uppvärmning på två sekunder med justerbar effekt upp till 1 500 W, avancerade säkerhetsfunktioner och enkel transport.
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Sparar upp till 25 % energi jämfört med vanliga värmefläktar (1)

Det snabbaste sättet att värma upp rummet

  • Snabb uppvärmning på två minuter

  • Tystgående: 24 dB(A)

Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter

Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter

Upplev kraftfull, omedelbar värme på bara två sekunder med justerbar effekt upp till 1 500 W. Perfekt för rum upp till 15 m2.

Otroligt tyst med ljudnivåer som är lägre än en viskning

Otroligt tyst med ljudnivåer som är lägre än en viskning

Få härlig värme med ljudnivåer så låga som 24 dB(A), vilket är tystare än en viskning, tack vare den tysta likströmsmotorn (2). Perfekt för en god natts sömn, en fokuserad kontorsmiljö eller en fridfull omgivning i vardagsrummet.

Fem avancerade säkerhetsfunktioner för sinnesro

Fem avancerade säkerhetsfunktioner för sinnesro

2000 Series är konstruerad med fem avancerade säkerhetsfunktioner: (1) tippskydd, (2) 65 ° överhettningsskydd, (3) VDE-certifierad säkerhetskontakt, (4) flamsäkra material och (5) automatisk avstängning efter 16 timmars inaktivitet. Värme som du kan lita på.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) Den här apparaten med temperaturkontroll kan spara upp till 25 % kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll. Besparingarna varierar beroende på väder, geografiskt läge, rummets utformning och användningsmönster.

  2. (2) Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2