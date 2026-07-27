EcoAI sparar upp till 50 % energi jf. m. vanliga värmefläktar (1)

Världens första sortiment med elektrisk uppvärmning som använder AI för att spara energi samtidigt som de värmer upp rummet. Vår EcoAI-teknik anpassar sig efter rummets temperatur, analyserar användningsvanor och övervakar utomhustemperaturen för att optimera energiförbrukningen. Aktivera läget Auto+ i appen Air+ och upptäck fler funktioner och få anpassad komfort med energibesparingar på upp till 50 % (1).