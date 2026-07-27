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  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet
  • Det snabbaste sättet att värma upp rummet

Kompakt keramisk värmefläkt3000 Series

CX3120/01

Det snabbaste sättet att värma upp rummet
Få enastående uppvärmningshastigheter och tystgående prestanda i en kompakt design. Snabb uppvärmning på två sekunder med justerbar effekt upp till 2 000 W, EcoAI-teknik för energibesparing, appanslutning och avancerade säkerhetsfunktioner.
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Sparar upp till 50 % energi jämfört med vanliga värmefläktar (1)

Det snabbaste sättet att värma upp rummet

  • Snabb uppvärmning på två minuter

  • Tystgående: 24 dB(A)

  • AI-driven för energibesparing

  • Ansluten till appen Air+

Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter

Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter

Upplev kraftfull, omedelbar värme på bara två sekunder med justerbar effekt upp till 2 000 W. Perfekt för rum upp till 20 m2.

Otroligt tyst med ljudnivåer som är lägre än en viskning

Otroligt tyst med ljudnivåer som är lägre än en viskning

Få härlig värme med ljudnivåer så låga som 24 dB(A), vilket är tystare än en viskning, tack vare den tysta likströmsmotorn (2). Perfekt för en god natts sömn, en fokuserad kontorsmiljö eller en fridfull omgivning i vardagsrummet.

EcoAI sparar upp till 50 % energi jf. m. vanliga värmefläktar (1)

EcoAI sparar upp till 50 % energi jf. m. vanliga värmefläktar (1)

Världens första sortiment med elektrisk uppvärmning som använder AI för att spara energi samtidigt som de värmer upp rummet. Vår EcoAI-teknik anpassar sig efter rummets temperatur, analyserar användningsvanor och övervakar utomhustemperaturen för att optimera energiförbrukningen. Aktivera läget Auto+ i appen Air+ och upptäck fler funktioner och få anpassad komfort med energibesparingar på upp till 50 % (1).

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) Den här apparaten med AI-drivet Auto Plus-läge kan spara upp till 50 % kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll och upp till 25 % kWh med endast temperaturreglering. Besparingarna varierar baserat på väder, geografisk plats, rummets layout och användningsmönster

  2. (2) Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2

  3. (3) Temperaturen som visas i appen kan skilja sig från rumstemperaturen – den reflekterar temperaturen runt värmefläkten