Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
CX3120/01
Snabb uppvärmning på två minuter
Tystgående: 24 dB(A)
AI-driven för energibesparing
Ansluten till appen Air+
Upplev kraftfull, omedelbar värme på bara två sekunder med justerbar effekt upp till 2 000 W. Perfekt för rum upp till 20 m2.
Få härlig värme med ljudnivåer så låga som 24 dB(A), vilket är tystare än en viskning, tack vare den tysta likströmsmotorn (2). Perfekt för en god natts sömn, en fokuserad kontorsmiljö eller en fridfull omgivning i vardagsrummet.
Världens första sortiment med elektrisk uppvärmning som använder AI för att spara energi samtidigt som de värmer upp rummet. Vår EcoAI-teknik anpassar sig efter rummets temperatur, analyserar användningsvanor och övervakar utomhustemperaturen för att optimera energiförbrukningen. Aktivera läget Auto+ i appen Air+ och upptäck fler funktioner och få anpassad komfort med energibesparingar på upp till 50 % (1).
Recensioner
(1) Den här apparaten med AI-drivet Auto Plus-läge kan spara upp till 50 % kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll och upp till 25 % kWh med endast temperaturreglering. Besparingarna varierar baserat på väder, geografisk plats, rummets layout och användningsmönster
(2) Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2
(3) Temperaturen som visas i appen kan skilja sig från rumstemperaturen – den reflekterar temperaturen runt värmefläkten