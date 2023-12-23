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Snabb uppvärmning på två minuter
Temperaturvisning
AI-driven för energibesparing
Ansluten till appen Air+
Upplev kraftfull, omedelbar värme på bara två sekunder med justerbar effekt upp till 2 000 W. Perfekt för rum upp till 20 m2.
Temperaturdisplayen på enheten ger enkel och snabb kontroll så att du enkelt kan övervaka och justera värmeinställningarna till önskad komfortnivå. Den uppgraderade temperaturdisplayen ger förbättrad noggrannhet (2). För ytterligare komfort kan du stänga av displaybelysningen för en fridfull stämning.
Världens första sortiment med elektrisk uppvärmning som använder AI för att spara energi samtidigt som de värmer upp rummet. Vår Eco AI-teknik anpassar sig efter rummets temperatur, analyserar användningsvanor och övervakar omgivningen för att optimera energiförbrukningen. Aktivera Auto+-läget i Air+-appen och upptäck fler funktioner och få anpassad komfort för energibesparingar på upp till 50 % (1).
Utmärkelser
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Mysticalcracker
23/12/2023
Portugal
Verifierad köpare
O produto è muito bom
Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Luisdiver
05/12/2023
Portugal
Verifierad köpare
Qualidade preço
Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros
Fördelar
temporizador e controlo de temperatura
Nackdelar
dava jeito ter um comando próprio também
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
(1) Den här apparaten med AI-drivet Auto Plus-läge kan spara upp till 50 % kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll, och upp till 25 % kWh med endast temperaturreglering. Besparingarna varierar baserat på vädret, geografisk plats, rummets layout och användningsmönster.
(2) Enheten har uppdaterats så att den mer exakt återspeglar temperaturen i rummet. Den temperatur som visas på enheten kan dock skilja sig något från rumstemperaturen eftersom den återspeglar temperaturen runt värmefläkten.
(3) Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2