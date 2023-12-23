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  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
  • Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet

5000 SeriesSmart keramisk värmefläkt

CX5120/11

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet
Få kraftfull uppvärmning och enkel temperaturreglering. Med snabb uppvärmning på två sekunder med justerbar effekt upp till 2 000 W, Eco AI-teknik för energibesparing, appanslutning och avancerade säkerhetsfunktioner.
Visa alla fördelar

Sparar upp till 50 % energi jämfört med vanliga värmefläktar (1)

Kraftfull uppvärmning, optimal energieffektivitet

  • Snabb uppvärmning på två minuter

  • Temperaturvisning

  • AI-driven för energibesparing

  • Ansluten till appen Air+

Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter

Omedelbar komfort med snabb uppvärmning på två minuter

Upplev kraftfull, omedelbar värme på bara två sekunder med justerbar effekt upp till 2 000 W. Perfekt för rum upp till 20 m2.

Temperaturdisplay för enkel kontroll

Temperaturdisplay för enkel kontroll

Temperaturdisplayen på enheten ger enkel och snabb kontroll så att du enkelt kan övervaka och justera värmeinställningarna till önskad komfortnivå. Den uppgraderade temperaturdisplayen ger förbättrad noggrannhet (2). För ytterligare komfort kan du stänga av displaybelysningen för en fridfull stämning.

Eco AI sparar upp till 50 % energi (1)

Eco AI sparar upp till 50 % energi (1)

Världens första sortiment med elektrisk uppvärmning som använder AI för att spara energi samtidigt som de värmer upp rummet. Vår Eco AI-teknik anpassar sig efter rummets temperatur, analyserar användningsvanor och övervakar omgivningen för att optimera energiförbrukningen. Aktivera Auto+-läget i Air+-appen och upptäck fler funktioner och få anpassad komfort för energibesparingar på upp till 50 % (1).

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

23/12/2023

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

O produto è muito bom

Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

05/12/2023

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Qualidade preço

Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros

Fördelar

temporizador e controlo de temperatura

Nackdelar

dava jeito ter um comando próprio também

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

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Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) Den här apparaten med AI-drivet Auto Plus-läge kan spara upp till 50 % kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll, och upp till 25 % kWh med endast temperaturreglering. Besparingarna varierar baserat på vädret, geografisk plats, rummets layout och användningsmönster.

  2. (2) Enheten har uppdaterats så att den mer exakt återspeglar temperaturen i rummet. Den temperatur som visas på enheten kan dock skilja sig något från rumstemperaturen eftersom den återspeglar temperaturen runt värmefläkten.

  3. (3) Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2