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Utgått

Klockradio med larm, för iPod/iPhone

DC220/12

3.9

| (9) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Välj själv hur dagen ska börja!

Rivstarta dagen med Philips klockradio för iPhone/iPod som ger dig dina favoritlåtar med fantastiskt ljud. Den har olika larminställningar för veckodagar och helger, plus FM-radio och MP3 Link för fler musikalternativ.

Visa alla fördelar

Vakna till musik från din iPhone/iPod

Välj själv hur dagen ska börja!

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone

Mjuk väckningssignal med gradvis ökande larmvolym

Mjuk väckningssignal med gradvis ökande larmvolym

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

9

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

3
2

24/04/2022

Österreich

Österreich

Tolles Produkt, sehr langlebig

Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Datum för användning 2020-04-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Datum för användning 2020-04-24

04/07/2011

Italia

Italia

Contento del mio acquisto

Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

16/06/2023

Deutschland

Deutschland

Qualität

Habe das Gerät 11/12 Jahre jetzt gehabt. Nun ist Anfang des Jahres der Lautsprecher ausgefallen. Hat immer gute und zuverlässige Dienste geleistet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Datum för användning 2021-06-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Datum för användning 2021-06-16

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