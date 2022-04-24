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Utgått
Välj själv hur dagen ska börja!
Rivstarta dagen med Philips klockradio för iPhone/iPod som ger dig dina favoritlåtar med fantastiskt ljud. Den har olika larminställningar för veckodagar och helger, plus FM-radio och MP3 Link för fler musikalternativ.
Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
3.9
av 5
9
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Truwi
24/04/2022
Österreich
Tolles Produkt, sehr langlebig
Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Datum för användning 2020-04-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Datum för användning 2020-04-24
Gigioblu
04/07/2011
Italia
Contento del mio acquisto
Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone
Christiane97
16/06/2023
Deutschland
Qualität
Habe das Gerät 11/12 Jahre jetzt gehabt. Nun ist Anfang des Jahres der Lautsprecher ausgefallen. Hat immer gute und zuverlässige Dienste geleistet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Datum för användning 2021-06-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC220 Radiowecker für iPod/iPhone
Datum för användning 2021-06-16