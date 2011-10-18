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Utgått

dockningssystem för iPod/iPhone

DC290/12

4

| (15) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Vakna med ett leende

Vakna varsamt till skön musik eller få nyheter från radion med Philips dockningssystem för iPhone/iPod. Gör dina morgnar ljusare med kristallklart ljud och sovrummet lite snyggare med aluminiumhöljet.

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till skön musik från din iPhone/iPod

Vakna med ett leende

  • Aluminium

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

15

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

2
1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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