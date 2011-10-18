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Utgått
Vakna med ett leende
Vakna varsamt till skön musik eller få nyheter från radion med Philips dockningssystem för iPhone/iPod. Gör dina morgnar ljusare med kristallklart ljud och sovrummet lite snyggare med aluminiumhöljet.
Aluminium
Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
4.0
av 5
15
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Passval
18/10/2011
France
Excellent produit, très bon rendu musical.
Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
marg2011
16/10/2011
Nederland
Dit product heeft fantastische eigenschappen
Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
cumba38
16/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone