Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Vakna med ett leende
Släpp lös fylligt och klart ljud från din iPod/iPhone/iPad med hjälp av det här snygga Philips DC291/12-dockningssystemet. Ladda enheten och spela upp filer från den samtidigt, eller använd den som väckarklocka och vakna till din favoritmusik eller favoritkanal på radion.
Aluminium
Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Formgjuten aluminium väger lite och klarar miljöer med höga temperaturer. Den är mycket stark och styv och har hög korrosionsbeständighet.
4.1
av 5
35
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
killer1479
04/03/2013
United Kingdom
brilliant system
ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
graham1
05/02/2012
United Kingdom
Amazing
This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Lalelu
18/04/2014
Deutschland
Toller Ton!
Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad