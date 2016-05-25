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Utgått

dockningsstation för iPod/iPhone

DC295/12

4.5

| (10) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Vakna till fantastisk musik

Vakna varsamt till skön musik från din iPod/iPhone/iPad med Lightning-kontakt eller få nyheter från radion. Gör dina morgnar ljusare med kristallklart ljud och sovrummet lite snyggare med aluminiumhöljet.

Visa alla fördelar

med den här iPod-/iPhone-/iPad-dockningsstationen

Vakna till fantastisk musik

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone/iPad

  • FM, dubbelt larm

  • 10 W, USB-port för uppladdning

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

10

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

2
1

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

06/01/2016

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Mooi design en goed geluid

Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC295 Docking station voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC295 Docking station voor iPod/iPhone

16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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