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Utgått
Vakna till fantastisk musik
Vakna varsamt till skön musik från din iPod/iPhone/iPad med Lightning-kontakt eller få nyheter från radion. Gör dina morgnar ljusare med kristallklart ljud och sovrummet lite snyggare med aluminiumhöljet.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
FM, dubbelt larm
10 W, USB-port för uppladdning
Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
4.5
av 5
10
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Bas25
06/01/2016
Nederland
Verifierad köpare
Mooi design en goed geluid
Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC295 Docking station voor iPod/iPhone
dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC295 Dockingstation für iPhone/iPod