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Utgått

Klockradio med larm, för iPod/iPhone

DC315/12

4.3

| (36) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Välj själv hur dagen ska börja!

Starta en bra dag med dina iPhone/iPod-låtar från Philips klockradio med dubbla larm. Det snygga systemet har flera källor och låter dig vakna till din egen musik från bärbara enheter och radio.

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Vakna till musik från din iPhone/iPod

Välj själv hur dagen ska börja!

  • 8 W

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.3

av 5

36

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing Sound For A Small Unit

The Philips Clock Radio DC315 is a great little unit for use in a bedroom or kitchen. The built in sub gives great warmth and depth to the sounds stored on your ipod and has enough volume to fill a reasonably sized room without distorting the sound. Not only do you get great sound but you also get a very easy to read display that doesn't light up your room at night and an alarm that can play either the radio or music from your ipod. Our unit has aslo been on a few holidays with us and has proven to be pretty robust.

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Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

17/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great sound from a small unit

Had been trying to find a small clock radio that would charge and play iphone/ipod touch for my son's bedroom. Tried many in shops etc to find that the sound was so "tinney" it was irritating to listen to. As this unit had a built in Sub Woofer, I decided to give it a go even though I tended not to buy Phillips brand. Wow! Even though I was testing it in one of the larger electrical superstores, the difference in the quality of sound was amazing so we bought it there and then. This has now tempted me to look at other Phillips goods when previously I wouldn't have given them a second glance. Only down side to the unit is the somewhat fiddley buttons located on the side of the unit which are difficult to use unless you turn the unit to the side so you can see which is which. However, for the deep bass and clear treble this unit produces, it's well worth the effort.

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Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

ipod and iPhone it has the addapters for other devices as well personally I would recommend it to my friends.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.