Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Välj själv hur dagen ska börja!
Starta en bra dag med dina iPhone/iPod-låtar från Philips klockradio med dubbla larm. Det snygga systemet har flera källor och låter dig vakna till din egen musik från bärbara enheter och radio.
8 W
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
4.3
av 5
36
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
GadgetAl
25/07/2012
United Kingdom
Amazing Sound For A Small Unit
The Philips Clock Radio DC315 is a great little unit for use in a bedroom or kitchen. The built in sub gives great warmth and depth to the sounds stored on your ipod and has enough volume to fill a reasonably sized room without distorting the sound. Not only do you get great sound but you also get a very easy to read display that doesn't light up your room at night and an alarm that can play either the radio or music from your ipod. Our unit has aslo been on a few holidays with us and has proven to be pretty robust.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
AKAAliA
17/10/2011
United Kingdom
Great sound from a small unit
Had been trying to find a small clock radio that would charge and play iphone/ipod touch for my son's bedroom. Tried many in shops etc to find that the sound was so "tinney" it was irritating to listen to. As this unit had a built in Sub Woofer, I decided to give it a go even though I tended not to buy Phillips brand. Wow! Even though I was testing it in one of the larger electrical superstores, the difference in the quality of sound was amazing so we bought it there and then. This has now tempted me to look at other Phillips goods when previously I wouldn't have given them a second glance. Only down side to the unit is the somewhat fiddley buttons located on the side of the unit which are difficult to use unless you turn the unit to the side so you can see which is which. However, for the deep bass and clear treble this unit produces, it's well worth the effort.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
PaulRH
03/10/2011
United Kingdom
Excellent product
ipod and iPhone it has the addapters for other devices as well personally I would recommend it to my friends.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.