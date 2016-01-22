ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto, framifrån, övre vänstra sidan
  • Produktfoto framifrån
  • Produktlivsstil
  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto, framifrån, övre vänstra sidan
  • Produktfoto framifrån
  • Produktlivsstil

Utgått

dockningssystem för underhållning

DC350/12

2.4

| (5) Recensioner

Musiksystem för företagschefer

Philips dockningssystem för underhållning DC350 spelar musik från iPhone/iPod och radio. Det har en docka för iPhone/iPod som synkroniserar musik, kalender och att göra-listor från datorn. Bluetooth®-mottagaren gör det möjligt att ringa handsfree från mobilen och strömma musik.

Visa alla fördelar

anslut, synkronisera och spela

Musiksystem för företagschefer

Automatisk synkronisering av iPhone/iPod-kalender och -kontakter från datorn via USB

Bluetooth för handsfree-samtal

Bluetooth för handsfree-samtal

Alla Philips bilenheter med Bluetooth har en inbyggd Bluetoothmodul för handsfree-samtal och musikströmning från Bluetooth-aktiverade telefoner och ljudenheter. Parningsprocessen är lika enkel som att konfigurera ett vanligt Bluetooth-headset. Du kan överföra dina telefonkontakter och spara din favorittelefonbok på systemet. Du kan även enkelt flytta tillbaka dina samtal till telefonen för privata samtal. Med Bluetooth kan du besvara samtal utan krångel och köra säkert med båda händerna på ratten.

Bluetooth-aktiverad mobiltelefon

Bluetooth-aktiverad mobiltelefon

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.4

av 5

5

Recensioner

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur

Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC350 entertainmentsysteem met dock

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur

Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Om du vill använda funktionerna för högtalartelefon krävs det att du har iPhone