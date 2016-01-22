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Utgått
DC350/12
Musiksystem för företagschefer
Philips dockningssystem för underhållning DC350 spelar musik från iPhone/iPod och radio. Det har en docka för iPhone/iPod som synkroniserar musik, kalender och att göra-listor från datorn. Bluetooth®-mottagaren gör det möjligt att ringa handsfree från mobilen och strömma musik.
Alla Philips bilenheter med Bluetooth har en inbyggd Bluetoothmodul för handsfree-samtal och musikströmning från Bluetooth-aktiverade telefoner och ljudenheter. Parningsprocessen är lika enkel som att konfigurera ett vanligt Bluetooth-headset. Du kan överföra dina telefonkontakter och spara din favorittelefonbok på systemet. Du kan även enkelt flytta tillbaka dina samtal till telefonen för privata samtal. Med Bluetooth kan du besvara samtal utan krångel och köra säkert med båda händerna på ratten.
2.4
av 5
5
Recensioner
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur
Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur
Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC350 entertainmentsysteem met dock
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC350 entertainmentsysteem met dock
gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur
Den här recensionen skrevs för DC350 station d'accueil pour baladeur
Om du vill använda funktionerna för högtalartelefon krävs det att du har iPhone