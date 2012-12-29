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Utgått
Vakna med ett leende
Ladda och spela upp filer från din iPod/iPhone/iPad och få fylligt och klart ljud. Den här snygga skrivbordsdockan i aluminium kan ladda upp till två enheter samtidigt. Den fungerar även som väckarklocka och gör att du kan vakna till din favoritlåt eller till radion.
Aluminium
Dubbel docka
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Formgjuten aluminium väger lite och klarar miljöer med höga temperaturer. Den är mycket stark och styv och har hög korrosionsbeständighet.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
4.3
av 5
31
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Sparky3373
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
PB1234
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
jcubb
22/03/2012
United Kingdom
perfect kitchen sound system
Love this little radio for my ipad,iphone and ipod. Has great sound for the kitchen and feels robust - not cheap plastic! Has some weight to it. Also produces quite clear sound quality. Top marks!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad