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Utgått
DCB2070/10
Ljud som passar ditt hem
Docka och lyssna på din iPod/iPhone/iPad eller slå på radion och få kristallklar DAB+. Det här DCB2070/10-mikroljudsystemet från Philips har sensationellt ljud och passar dessutom i alla hem.
Docka för iPod/iPhone/iPad
DAB+
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
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3.3
av 5
17
Recensioner
cookieboy
02/12/2015
United Kingdom
Very good sound system for a small lounge etc.
the system is easy to use good reception with the dab radio. Plays mp3 discs fine and also docking system is good. Sound quality is very good and i am very pleased overall with it. Would recommend to other people if they asked about it.
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Den här recensionen skrevs för DCB2070 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB2070 Micro music system
Lazarus07
13/12/2011
United Kingdom
Fantastic little unit, very pleased
Ticked all the boxes for me, DAB+ radio, CD player and iPod dock. Sonically very good for its size. This unit is for use in the kitchen and has the advantage of mounting to the wall so great for keeping out the way of spillages! After looking at other manufacturers I couldn't find anything to rival this product within the £150.00 price range. In summary a punchy little unit with all the features you need for a product of this type. Highly reccomended!
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Den här recensionen skrevs för DCB2070 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB2070 Micro music system
tsmeier
01/08/2013
Deutschland
Hervoragendes Design und Ausstattung
Ab SW 31 ist das Gerät zu Empfehlen. Klang sehr gut je nach Klangeinstellung POP Jazz Rock Flat usw.. DAB / FM sehr gut. MP3Link gut. CD sehr gut im Klang ruhiger CD Lauf. Können auch ältere Personen leicht bedienen.
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Den här recensionen skrevs för DCB2070 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB2070 Mini Stereoanlage