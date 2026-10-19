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Utgått
DLN1763/10
Res stilfullt med din iPad
Res stilfullt med ett vadderad läderfodral i folioformat med ett förstärkt hölje och tillslutning som enkelt omvandlas till ett stativ för handsfree-visning. Inuti skyddas din iPad av ett mjukt foder och en inbyggd docka.
för iPad 2
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.
Fodralet i folioformat skyddar hela enheten, med ett skydd som är bekvämt och enkelt att öppna när du behöver den.
Den säkra tillslutningen viks tillbaka och blir ett stativ för bekväm handsfree-visning på en plan yta.
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