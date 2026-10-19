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Utgått

Foliofodral

DLN1763/10

Res stilfullt med din iPad

Res stilfullt med ett vadderad läderfodral i folioformat med ett förstärkt hölje och tillslutning som enkelt omvandlas till ett stativ för handsfree-visning. Inuti skyddas din iPad av ett mjukt foder och en inbyggd docka.

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med en folio som omvandlas till ett stativ

Res stilfullt med din iPad

  • för iPad 2

Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

Fodral i folioformat

Fodralet i folioformat skyddar hela enheten, med ett skydd som är bekvämt och enkelt att öppna när du behöver den.

Tillslutning som konverteras till ett bekvämt stativ

Den säkra tillslutningen viks tillbaka och blir ett stativ för bekväm handsfree-visning på en plan yta.

Tekniska specifikationer

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