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Utgått

dockningshögtalare

DS1100/12

3.4

| (63) Recensioner

Besatt av ljud

Den kompakta dockningshögtalaren Philips DS1100/12 ger ett fylligt och rikt ljud och synkroniseras automatiskt med klockinställningarna i din iPhone/iPod. Njut av ett inställbart nattljus och det bekväma med att ladda en andra mobilenhet.

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Fyll sovrummet med musik och stil

Besatt av ljud

Fylligt flerriktat ljud som fyller sovrummet

Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

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Recensioner

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3.4

av 5

63

Recensioner

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker

09/12/2012

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach spitze.

Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1100 Dockingstation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1100 Dockingstation

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker

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