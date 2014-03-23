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Utgått
DS1100/12
Besatt av ljud
Den kompakta dockningshögtalaren Philips DS1100/12 ger ett fylligt och rikt ljud och synkroniseras automatiskt med klockinställningarna i din iPhone/iPod. Njut av ett inställbart nattljus och det bekväma med att ladda en andra mobilenhet.
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.
3.4
av 5
63
Recensioner
Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker
Apfel20
09/12/2012
Deutschland
Das Produkt ist einfach spitze.
Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1100 Dockingstation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1100 Dockingstation
onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1100 docking-luidspreker