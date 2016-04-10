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Utgått
DS1150/12
med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
USB-port för laddning
6 W
När den är ansluten och dockad kommer dockningsstationen automatiskt att synkronisera klockan med din iPod/iPhone.
2.9
av 5
60
Recensioner
Garrapato
10/04/2016
España
Error y carga pero no funciona el altavoz
Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.
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Den här recensionen skrevs för DS1150 altavoz base
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Den här recensionen skrevs för DS1150 altavoz base
Animal0907
21/12/2013
België
Super product
super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik
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Den här recensionen skrevs för DS1150 docking-luidspreker
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Den här recensionen skrevs för DS1150 docking-luidspreker
Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
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Den här recensionen skrevs för DS1150 Dockingstation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1150 Dockingstation