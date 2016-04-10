ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ljud som passar ditt hem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem
  • Ljud som passar ditt hem

Utgått

dockningshögtalare

DS1150/12

2.9
| (60) Recensioner
Ljud som passar ditt hem
Den kompakta dockningshögtalaren Philips DS1150/12 ger ett fylligt och rikt ljud och synkroniseras automatiskt med klockinställningarna i din iPhone/iPod. Njut av ett inställbart nattljus och det bekväma med att ladda en andra mobilenhet.
Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • med 30-stiftskontakt

  • för iPod/iPhone

  • USB-port för laddning

  • 6 W

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone

När den är ansluten och dockad kommer dockningsstationen automatiskt att synkronisera klockan med din iPod/iPhone.

Ladda en andra mobil enhet via USB

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.9

av 5

60

Recensioner

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 altavoz base

21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 docking-luidspreker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 docking-luidspreker

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 Dockingstation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 Dockingstation

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.