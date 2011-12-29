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Utgått
DS1200/12
Ljud som passar ditt hem
Den här läckra Philips Fidelio DS1200/12 dockningshögtalaren gör morgonen trevligare med musik som fyller hela rummet. Passar perfekt att ha bredvid sängen – som klocka, väckarklocka, nattlampa och laddare (upp till två iPod-, iPhone- eller iPad-enheter samtidigt).
för iPod/iPhone/iPad
Klocka
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.
3.4
av 5
58
Recensioner
29/12/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1200 dockningshögtalare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1200 dockningshögtalare
esse
09/11/2011
Danmark
iPhone + app + Fidelio = win-win
Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1200 dockinghøjttaler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1200 dockinghøjttaler
jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1200 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1200 docking speaker