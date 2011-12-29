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Utgått

dockningshögtalare

DS1200/12

3.4

| (58) Recensioner

Ljud som passar ditt hem

Den här läckra Philips Fidelio DS1200/12 dockningshögtalaren gör morgonen trevligare med musik som fyller hela rummet. Passar perfekt att ha bredvid sängen – som klocka, väckarklocka, nattlampa och laddare (upp till två iPod-, iPhone- eller iPad-enheter samtidigt).

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • för iPod/iPhone/iPad

  • Klocka

Fylligt flerriktat ljud som fyller sovrummet

Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

58

Recensioner

29/12/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1200 dockningshögtalare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1200 dockningshögtalare

09/11/2011

Danmark

Danmark

iPhone + app + Fidelio = win-win

Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1200 dockinghøjttaler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1200 dockinghøjttaler

05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1200 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1200 docking speaker

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