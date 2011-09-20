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Utgått

dockningshögtalare

DS3020/12

4.5

| (44) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Fyll rummet med musik och stil

Den här Philips DS3020/12 dockningshögtalaren kan du ha på skrivbordet eller någon annanstans. Den ger ett kristallklart ljud som fyller din personliga sfär. Synkronisera din iPhone/ iPod med datorn. Du kan välja nätadapter eller batteri för maximal flexibilitet.

Visa alla fördelar

med den här dockningshögtalaren

Fyll rummet med musik och stil

  • för iPod/iPhone

  • Batteri-/nätdriven

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

44

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

20/09/2011

Danmark

Danmark

Docking-højtaler

Alt i alt et godt produkt til mit brug, måske vil folk med bedre sans for højtalerlyd mene den bliver en anelse forringet, men jeg synes den er god og jeg er rigtig glad for den :-)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3020 dockinghøjttaler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3020 dockinghøjttaler

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

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Den här recensionen skrevs för DS3020 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3020 docking speaker

01/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.

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Den här recensionen skrevs för DS3020 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3020 docking speaker

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