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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den levererar kristallklart ljud som fyller din personliga sfär och möjliggör trådlös Bluetooth-strömning och synkronisering mellan din iPod/iPhone/iPad och din PC.
för iPod/iPhone/iPad
Bluetooth är trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd som är både robust och energieffektiv. Tekniken ger enkla trådlösa anslutningar till andra Bluetooth-enheter, så att du kan spela upp din favoritmusik från din iPod, iPhone eller iPad på din Philips-ljudanläggning – bekvämt, när du vill.
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.
4.1
av 5
14
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®