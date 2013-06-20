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Utgått

dockningshögtalare med Bluetooth®

DS7530/12

4.1

| (16) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten

Perfekt att ha med på resan

Högtalaren DS7530/12 är kompakt och ultrabärbar, men ingen lättviktare när det gäller prestanda. Den är utformad för att ha med på resan och ger ett förvånansvärt kraftfullt ljud från din iPod/iPhone, vilket ger bekvämlighet med trådlös strömning.

Visa alla fördelar

med den här dockningshögtalaren

Perfekt att ha med på resan

  • för iPod/iPhone

  • Batteri-/nätdriven

wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion

wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion

wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Total uteffekt på 10 W RMS

Total uteffekt på 10 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

16

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

2

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

16/03/2013

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Top product!

Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

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