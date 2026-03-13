Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Klädvård
Alla serier
2000 Series Ångstrykjärn
Support
DST2020/80
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Snabbstartguide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Alla (3)
Hur avkalkar jag mitt Philips-ångstrykjärn?
Hur rengör jag vattenbehållaren på Philips-ångstationen?
Hur rengör jag stryksulan på mitt ångstrykjärn/torrstrykjärn från Philips?
Min Philips-ångstation tar inte bort veck
Philips-ångstrykjärnet avger ingen ånga
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till