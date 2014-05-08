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Utgått

Philips Fideliodockningsljudsystem

DTM5095/12

3.9

| (17) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten

Njut av musik från din iPod/iPhone/iPad trådlöst

Lyssna på musiken trådlöst med Bluetooth®. Den här dockningsstationen från Philips spelar även upp från din CD eller din iPod/iPad/iPhone via Lightning-anslutningen för brett, uppslukande och kristallklart ljud - tack vare LivingSound och PureDigital

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Njut av musik från din iPod/iPhone/iPad trådlöst

  • Bluetooth

  • med Lightning-kontakt

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud

LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud

Philips patentsökta LivingSound utökar markant den optimala punkten, alltså den ideala lyssningsplatsen i rummet, så att den riktigt uppslukande musikupplevelsen sprider sig över ett större område. LivingSound kombinerar flera ljudprocesser återställer ljudbildens fyllighet och rumsliga detaljer, något som ofta går förlorat med kompakta stereosystem. Effekten är en yta större än den förväntade optimala punkten – ljudet sprids brett och jämnt i rummet. Nu behöver du inte lyssna på musik i ett litet smalt område längre. Njut av ett optimalt stereoljud på en större yta.

Tekniska specifikationer

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3.9

av 5

17

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

08/05/2014

Deutschland

Deutschland

Alles, was ich will

Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.

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Den här recensionen skrevs för DTM5095 Docking-Soundsystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM5095 Docking-Soundsystem

18/12/2013

España

España

toda la música sin cables en un equipo de gran calidad

Gran equipo para reproducir música sin necesidad de cables. Fácil conexión bluetooth con PC y tablets. Excelente calidad de sonido para disfrutar de las mejores apps de música para dispositivos móviles y ordenadores. Sin olvidar que también reproduce CDs y emisoras de radio. Ocupa poco espacio y puede alcanzar un volumen de sonido potente y con sensación envolvente. El diseño no está mal, aunque podrían ofrecerse otras gamas de colores menos oscuros. En resumen, muy buena inversión para los amantes de la música

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM5095 sistema docking

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Den här recensionen skrevs för DTM5095 sistema docking

16/12/2013

España

España

Me encanta

Equipo que suena muy y muy bien. Es una pena que ninguna tienda en Esàña lo tenga... y lo tengas que comprar "a ciegas" (sin verlo a Amazon). Bonito y muy potente. El otro de 80 w, sonaba bastante mal... vale la pena arriesgarse. Por cierto... la base o pie.. mide 29.5cm... no la torre (más estrecha). he de decir, que ese aspecto fue determinante (utilice el chat de Philips... y no es muy bueno... teiendolo en exposición me dijeron que media 380 mm). Gracias a Sandra que me perjuro que media 300 mm y por eso lo compre.

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Den här recensionen skrevs för DTM5095 sistema docking

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM5095 sistema docking

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