Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
EXP2542/00
Magic Electronic Skip Protection™ är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar ens när MP3-CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar, som när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Magic Electronic Skip Protection™ är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som kan lagra olika digitala musikformat, som MP3 och WMA. Den här bufferten justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, så att du kan lyssna på musik utan avbrott.
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
Recensioner