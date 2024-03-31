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Utbytessats

FC8010/01

Utbytessats

Utgått

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Handböcker och dokumentation

Allergifilterutbytessats kompatibel med Philips PowerPro Compact- och PowerPro City-sortiment*. Satsen innehåller utblås- och motorfilter. Vi rekommenderar att du byter filter en gång om året.

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  • 31 March 2024

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