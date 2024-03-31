Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Alla serier
Utbytessats
Utgått
Support
FC8010/01
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Allergifilterutbytessats kompatibel med Philips PowerPro Compact- och PowerPro City-sortiment*. Satsen innehåller utblås- och motorfilter. Vi rekommenderar att du byter filter en gång om året.
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till