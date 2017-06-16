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Utgått
4.6
av 5
56
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
diffen
16/06/2017
Sverige
har allt man kan önska av en dammsugarpåse *****
Bara stjärnor ************************************** Jag är verkligen positivt överraskad hur rent det var i facket där påsen monteras.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för s-bag FC8021/03 Dammsugarpåsar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för s-bag FC8021/03 Dammsugarpåsar
aldo
20/03/2012
United Kingdom
durable and reliable
HAve been using these dustbags for years and they are extremely durable and reliable. Almost no space left in the bag when due to be changed. I vaccum my 2 bed flat twice a month and each bag lasts me 6 months.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags
Badoux
30/11/2021
Nederland
Verifierad köpare
Het product heeft geweldige kenmerken
De S-bag stofzuigerzak is stevig, blijft goed in de houder zitten en er kan veel in.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag