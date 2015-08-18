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Utgått
5.0
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Christl
18/08/2015
België
Verifierad köpare
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
corinnel
15/03/2013
France
Verifierad köpare
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Den här recensionen skrevs för Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Den här recensionen skrevs för Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Den här recensionen skrevs för Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Den här recensionen skrevs för Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04